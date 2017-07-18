РМК открыла в Екатеринбурге третью воркаут-площадкуСегодня в 15:44
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Она появилась на Метеогорке.
Русская медная компания открыла в Екатеринбурге третью воркаут-площадку. Спорткомплекс под открытым небом появился 14 июля в парке 50-летия Советской власти. В шаговой доступности - школа №68, крупный бизнес-центр и жилые массивы.
Стоит отметить, что ранее компания установила в столице Урала два подобных спортобъекта - в парке "Зеленая Роща" и около киноконцертного театра "Космос".
"Екатеринбург – безусловно, спортивный город. Наши земляки завоевывают медали как всероссийских, так и представительных международных турниров. Но все эти успехи начинаются во дворах и на школьных площадках. Понимая это, Русская медная компания активно развивает в городе воркаут. Это направление позволяет не только стать более сильным, ловким, выносливым, но и, возможно, добиться олимпийских медалей", – заявила начальник управления по развитию физкультуры, спорта и туризма Екатеринбурга Людмила Фитина.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, на торжественном открытии площадки выступили атлеты из челябинской федерации воркаута. Они показали, какого уровня мастерства и физической формы способен достичь человек, регулярно занимающийся этим видом спорта. Профессионалы подчеркивают: тренировки с собственным весом можно начать с любого уровня подготовки.
Значимость проекта Русской медной компании по установке воркаут-площадок и воркаут-парков в городах Урала - в популяризации здорового активного образа жизни.
"Спасибо РМК за еще одну площадку, где люди могут заниматься доступной физкультурой, развивать себя всесторонне. На каждой новой площадке буквально сразу после открытия яблоку негде упасть: дети, взрослые, занимаются семьями. Такие воркаут-площадки становятся центром продвижения здорового образа жизни и местом притяжения позитивных людей, которое сплачивает семьи, отвлекает молодежь от вредных привычек. В этом большая социальная роль проекта", - рассказал руководитель движения воркаута в Екатеринбурге Глеб Цыбин.
Этим летом в городах Урала начнут работать 16 воркаут-площадок и воркаут-парков. Стоимость проекта - свыше 40 миллионов рублей.
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