Протяженностью 42 километра.

22 июня в Магнитогорске IX пройдет велогонка, посвященная Дню города, Дню металлурга и 85-летию ММК.

Протяженность трассы – 42 километра, на преодоление которых дается 3 часа. Велосипедисты стартуют от памятника "Первая палатка" на площади Свердлова, а финишируют - на озере Банном.

Как рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", впервые подобные состязания были организованы в 2009 году - к 80-летию Магнитогорска. В них участвовали всего 178 человек.

С каждым годом мероприятие набирало популярность среди спортсменов Челябинской, Оренбургской областей и Башкортостана. В 2016 году на старт вышли 406 велосипедистов. Не исключено, что в этом году соревнования станут еще более массовыми.

Велогонка будет проводиться среди мужчин и женщин в двух классах - "Спортсмены" и "Любители". К ней допускаются лица от 18 лет, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и полис страхования от несчастных случаев.

Заявку на участие можно подать непосредственно перед проведением состязаний. Спортсмены, занявшие призовые места, получат дипломы, медали, кубки и памятные подарки.