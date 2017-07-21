Преодолев 42 километра.

Сотрудники "ГАЗЭКСа" приняли участие в марафоне "Белые ночи". Он прошел в Санкт-Петербурге и собрал 4 000 атлетов из 60 стран мира. Газовики вошли в первую сотню лучших бегунов.

Дистанцию в 42 километра менее чем за 3 часа преодолели работники кировградского подразделения холдинга Олег Ширяев и Иван Стрельников. Их коллега Татьяна Андреева дошла до финиша за 4 часа 20 минут. В питерском марафоне они участвовали впервые.

"Когда бываешь на таких мероприятиях, обретаешь друзей. И встречать их на новом марафоне очень приятно. В Питере было много уральцев: из Екатеринбурга, Челябинска, Первоуральска. Домой мы привозим кучу фотографий и эмоций. Наш круг на работе ширится. В этом году 5 человек нормы ГТО сдали", - рассказала Татьяна Андреева.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа", к спортивному мероприятию уральцы готовились серьезно: каждые 2 недели пробегали по 30 километров, проводились кроссовые и интервальные тренировки. В марафоне кировградцы не новички. Мастер наружных сетей Олег Ширяев в 2016 году на забеге в Казани занял 3 место.

Стоит отметить, что в кировградском филиале компании уже готовятся к марафону "Европа-Азия", который стартует в Екатеринбурге 6 августа. Дистанция аналогичная питерской – 42 километра. Газовики надеются на хорошие результаты.