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Звезда КХЛ Зарипов попался на употреблении допингаСегодня в 14:41

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Челябинец пропустит Олимпиаду.

Форвард казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Данис Зарипов дисквалифицирован за употребление допинга: стимуляторов и диуретиков. Пробы на запрещенные вещества брались специалистами Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после сезона-2016/17 КХЛ, пишет "Р-Спорт"

Уроженец Челябинска отстранен до 22 мая 2019 года. Соответственно, он не сможет принять участие в Олимпийских играх, которые в 2018 году пройдут в южнокорейском Пхенчхане, передает "Уралинформбюро".

Данис Зарипов в составе российской сборной трижды (2008, 2009 и 2014 годы) выигрывал чемпионат мира. В клубной карьере его главным достижением является завоевание Кубка Гагарина. Главный трофей КХЛ он выигрывал 4 раза: дважды с "Ак Барсом" (2009 и 2010 годы) и дважды с магнитогорским "Металлургом" (2014 и 2016 годы).

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