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РМК открыла четвертую воркаут-площадку в столице Урала Сегодня в 17:35

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Площадью 1 000 квадратных метров.

Четвертую по счету воркаут-площадку открыла в Екатеринбурге Русская медная компания. Территория для занятий на турниках под открытым небом появилась 25 июля в парке Чкалова.

Ранее подобные комплексы появились в парке Зеленая Роща, рядом с киноконцертным театром "Космос" и на Метеогорке.

Новая воркаут-площадка пополнила ряды самых масштабных турниковых зон мира и относится к классу воркаут-парк. Ее размеры - 40 на 25 метров, что соответствует международным стандартам. Это позволит принимать соревнования любого уровня. Одновременно на уличном спорткомплексе могут тренироваться до 300 человек.

"Воркаут - относительно новый вид спорта, но у него уже есть очень большое количество поклонников. Надеюсь, что площадка будет пользоваться популярностью у спортсменов и любителей тренировок, и количество приверженцев здорового образа жизни будет расти", - отметил замглавы администрации города Вадим Дударенко.

На территории для силовой гимнастики есть турники, брусья, перекладины, шведские стенки и рукоходы. Специальное амортизирующее резиновое покрытие снижает риск травм.

Летом 2017 года в городах Урала начнут работать еще 15 воркаут-площадок и воркаут-парков РМК. Бюджет проекта превышает 40 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

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