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Свердловчанка Устинова установила рекорд на ЧМ по плаваниюСегодня в 09:11

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В составе эстафетной четверки.

Свердловская пловчиха Дарья Устинова установила новый рекорд России, передает "Уралинформбюро".

На чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в эти дни в Будапеште, 18-летняя спортсменка в составе российской четверки 27 июля приняла участие в кролевой эстафете 4х200. Дистанцию отечественная команда преодолела за 7 минут 48,59 секунды.

Впрочем, этого результата оказалось недостаточно для завоевания медалей - россиянки финишировали четвертыми. Первое место заняла команда США, второе – китаянки, третье – австралийки.

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