Под занавес.

Екатеринбуржцы, пришедшие 29 июля на матч "Урала" с "Уфой", вправе были рассчитывать на добротное зрелище. Погода была футбольная, на стадионе стали продавать безалкогольное пиво, соперники имели к третьему туру Премьер-лиги одинаковый результат (4 очка), расположившись на 5-6 местах.

Все было бы ничего, если бы не два нападающих уфимцев и проблема последнего паса у екатеринбуржцев, отмечает корреспондент "Уралинформбюро". Играющих за "Уфу" Сильвестра Игбуна и Кехинде Фатаи тренер хозяев Александр Тарханов по-доброму назвал "звери". Нигерийцы терзали и рвали оборону "Урала" весь матч.

Игбун открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной уже на 17-й минуте. Вратарь Ярослав Годзюр проводил мяч в дальний от себя угол грустным взглядом. На 71-й минуте стопроцентный шанс имел Фатаи, но тут голкипер "Урала" сыграл выше всех похвал – нигириец расстреливал его в упор.

До концовки матча из африканского дуэта доиграл только Игбун, и казалось, что он способен на такую же отдачу еще в паре таймов. "Уралу" откровенно повезло, что гости не забили на последней минуте и разброд в их защите от неприятности спас свисток судьи.

Но еще большей удачей был автогол после рикошета Джемала Табидзе в ворота "Уфы" на 88-й минуте. Грузинский защитник часть прошлого сезона отыграл за "Урал", а нынче в решающий момент сделал подарок бывшим партнерам.

Тренер уфимцев Сергей Семак отметил, что его подопечные порой не справлялись с давлением "Урала". Это, вероятно, относится к пяти последним минутам первого тайма, когда "шмели", словно очнулись, и полетели к воротам "Уфы", сообщает корреспондент "Уралинформбюро". У них трижды был шанс забить, но безрезультатно.

Тарханов резюмирует: не хватает мастерства. Отсюда и результативность – не больше гола за игру. Но с таким дефицитом голов "Уралу" высоко в турнирной таблице не забраться.

Часть игроков только набирает форму. Не в силах сыграть весь матч Артем Фидлер, еще слабее выглядит сменивший его на 63-й минуте Владимир Ильин. Пожалуй, лишь Лунгу эту игру отбегал на отлично. При этом замбиец перестал тренировать пас пяточкой, выглядевший пижонством в первом матче сезона против "Ростова".

Ничья – самый справедливый результат матча. Больше повезло "Уралу" - под занавес, как и в предыдущей игре с "Динамо".

Но впереди два серьезных соперника – "Краснодар" на выезде 6 августа и "Зенит" дома 9 августа. Вот с ними только на везение уповать нельзя. Надо просто забивать и не пропускать.