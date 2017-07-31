На Спартакиаде "Роснефти".

В этом году впервые за историю проведения летних Спартакиад "Роснефти" команда "Пурнефтегаза" заняла первое место в зональном туре, который прошел в Туапсе.

Теперь спортсмены отправятся на финал, он состоится в Сочи с 24 по 30 сентября. Им предстоит показать свое мастерство в 9 видах спорта: футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе, силовом двоеборье, шахматах, легкой атлетике, перетягивании каната, бильярде и боулинге, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Атлеты уже начали подготовку к предстоящим ответственным соревнованиям: накануне прошли игры по пляжному волейболу. Они были настолько захватывающими, что к производственникам подключились городские спортсмены, которым так и не удалось одолеть сотрудников предприятия.