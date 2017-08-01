"Екатеринбург-Арену" засеяли мятликом к чемпионату мира31 июля в 18:13
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Осталось дождаться жеребьевки.
31 июля на "Екатеринбург-Арене" посеяли натуральный футбольный газон. Первые всходы 400 килограммов семян мятлика лугового ожидаются через две недели. В конце августа к ним подсеют 200 килограммов семян райграса.
Для укрепления грунта футбольную арену прошьют искусственными волокнами. Кроме облегчения ухода за газоном эта технология позволит уменьшить скольжение при игре, снизив таким образом травматизм футболистов. Работы начнутся после появления всходов и займут около трех недель, отмечают в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Тестовые матчи на "Екатеринбург-Арене" состоятся весной следующего года. Скорее всего, там пройдут две домашних игры ФК "Урал". Ключевым остается вопрос, какие команды предстоит принимать Екатеринбургу в рамках чемпионата мира-2018.
"Очень важно, кто приедет к нам играть, а это мы узнаем в декабре на жеребьёвке в Кремле. Поэтому после декабря мы будем делать определенные корректировки с точки зрения разведения потоков болельщиков, с точки зрения подготовки фан-зоны. Мы с нетерпением ждем жеребьевки", – подчеркивает вице-губернатор Сергей Швиндт.
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