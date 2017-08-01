На содержание и ремонт.

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области передало Екатеринбургу на содержание пять хоккейных кортов в Железнодорожном, Чкаловском и Кировском районах. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Корты, о которых идет речь, расположены на улицах Летчиков, Челюскинцев, Уткинской, Милицейской и Кварцевой. Почти все они находятся в полузаброшенном состоянии. Некоторые (например, корты на Кварцевой и Уткинской) даже не обозначены на Яндекс-карте как плоскостные спортивные объекты.

Впрочем, некоторые из этих участков уже отыграны на аукционах, по ним определены подрядчики и сроки приведения кортов в рабочее состояние. Например, корт на улице Летчиков должен быть полностью готов к эксплуатации к ноябрю. По другим конкурсные процедуры намечены в августе. Судя по конкурсной документации, подрядчикам предстоит очистить эти площадки от мусора и травы, а некоторые серьезно отремонтировать.

После обновления все пять кортов получат разную спортивную специализацию: те, что на Летчиков, Челюскинцев и Уткинской, останутся хоккейными, корт на улице Милицейской превратится в теннисный, а участок на улице Кварцевой задуман как универсальная спортплощадка.