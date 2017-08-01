Банк "Открытие" поделился с Ханты-Мансийском "Сибирским здоровьем"Сегодня в 17:20
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На спортивном празднике.
В Ханты-Мансийске состоялся спортивный праздник "Сибирское здоровье". Мероприятие, организатором которого традиционно выступил банк "Открытие", собрало свыше 2000 жителей Югры.
На старт вышли более 20 команд, в том числе сборные региональных органов власти, УМВД, "Почты России", ПАО "Ростелеком", ГСК "Югория", Окружной клинической больницы, компаний строительной отрасли, нефтегазового комплекса, авиационного и речного транспорта.
За участников спортивного праздника болели главный федеральный инспектор по ХМАО-Югре Дмитрий Кузьменко, директор окружного департамента физической культуры и спорта Игорь Губкин, ветеран Великой отечественной войны Виктор Башмаков.
"Организация спортивных мероприятий, в которых могут принять участие все желающие, – это хорошая традиция. Уверен, что время, проведенное на свежем воздухе, в кругу друзей и коллег, спортивный азарт надолго запомнятся всем", – отметил Дмитрий Кузьменко.
"В Ханты-Мансийске очень много увлеченных спортом людей. Отрадно, что большинство сегодня здесь, а не дома на диване. Банк "Открытие" уже не первый год в середине лета дарит всем любителям спорта такой яркий семейный праздник", – добавил председатель правления банка "Открытие" Евгений Данкевич.
По традиции состязания начались со смешанной легкоатлетической эстафеты 4 по 100 метров. Первое место завоевала команда УМВД округа, опередившая "Горизонт" из Горноправдинска. Замкнули тройку лидеров бегуны "Почты России".
В соревнованиях по стритболу себя показали 10 команд. Победу одержали баскетболисты СК "Дружба", второе место – у банка "Открытие", третье – у атлетов из Югорского госуниверситета.
Упорная борьба развернулась между 20 командами за первенство по мини-футболу. Первое место отвоевали спортсмены Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. Вторыми стали футболисты банка "Открытие", а бронза досталась команде ветеранов по футболу из Ханты-Мансийска.
Более 100 человек померились силами в индивидуальных видах: легкоатлетическом кроссе, шахматах, дартсе, гиревом спорте. Юные гости состязались в перетягивании каната, беге с препятствиями и других дисциплинах. Все маленькие участники получили памятные подарки от банка "Открытие", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждении.
Одновременно состоялся и региональный этап спартакиады "Открытые игры - 2017" по отбору на финальные игры ежегодного спортивного турнира среди работников банка "Открытие". В мужском мини-футболе и женском волейболе соревновались сотрудники из Ханты-Мансийска, Тюмени и Нижневартовска. Путевку в финал "Открытых игр" в Москве в обоих видах завоевали тюменцы.
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