На чемпионат по воркауту.

5 августа в Екатеринбурге состоится Чемпионат Уральского федерального округа по воркауту. Его организаторами выступили общественное движение "Workout Екатеринбург", РФСОО "Объединение силового спорта Воркаут Челябинской области" совместно с Русской медной компанией.

Состязание развернется в воркаут-парке РМК, расположенном в сквере за ТК "Дирижабль". Мероприятие соберет почти 50 атлетов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Любители и профессионалы будут соревноваться в дисциплинах "Силовой фристайл" и "Силовое троеборье", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Свое мастерство продемонстрируют чемпион мира 2013 года Руслан Миначов, серебряный призер чемпионата России 2013 – 2015 годов Андрей Сафин, участник ТОП-5 атлетов кубка мира по воркауту 2013 года Павел Белоглазов и чемпион УрФО по силовому троеборью 2015 года Иван Мышкин. Также они дадут мастер-класс поклонникам воркаута.

Следует отметить, что в 2017 году Русская медная компания выступила с инициативой по установке 16 воркаут-площадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей. Спортобъекты появились в Коркино, Кыштыме, Карабаше, поселке Первомайский и Челябинске. Шесть объектов будет построено в Екатеринбурге. В общей сложности на реализацию проекта РМК направила около 40 миллионов рублей.