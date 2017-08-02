Там его ждет повышение.

Исполняющим обязанности главного тренера московского ФК "Арарат", куда нынешним летом перебрался Роман Павлюченко, может стать еще один выходец из екатеринбургского "Урала" - экс-тренер молодежки Погос Галстян. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Галстян не работает в "Урале" с 31 июля 2017 года, он покинул клуб по собственному желанию. Наставником молодежки "шмелей" назначен Михаил Галимов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе екатеринбургского клуба.

ФК "Арарат" выступает во втором дивизионе чемпионата России. Нынешним летом ряды команды пополнили сразу несколько известных футболистов в летах. Помимо Павлюченко, не сумевшего перезапустить карьеру в "Урале", в нее пришли экс-игрок "Сатурна" Игорь Лебеденко и чемпион Португалии в составе "Порту" Марат Измайлов.