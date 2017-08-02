×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-тренер "Урала" подался за Павлюченко в "Арарат"Сегодня в 14:39

  • Текст

Там его ждет повышение.

Исполняющим обязанности главного тренера московского ФК "Арарат", куда нынешним летом перебрался Роман Павлюченко, может стать еще один выходец из екатеринбургского "Урала" - экс-тренер молодежки Погос Галстян. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Галстян не работает в "Урале" с 31 июля 2017 года, он покинул клуб по собственному желанию. Наставником молодежки "шмелей" назначен Михаил Галимов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе екатеринбургского клуба.

ФК "Арарат" выступает во втором дивизионе чемпионата России. Нынешним летом ряды команды пополнили сразу несколько известных футболистов в летах. Помимо Павлюченко, не сумевшего перезапустить карьеру в "Урале", в нее пришли экс-игрок "Сатурна" Игорь Лебеденко и чемпион Португалии в составе "Порту" Марат Измайлов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лицей под угрозой реконструкции

Лицей под угрозой реконструкции

Очередной "учебный" скандал в Екатеринбурге?

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×