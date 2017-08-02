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"Автомобилист" подсчитал ущерб от кражи коньковСегодня в 17:46

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УГМК придется раскошелиться на 900 тысяч.

Нижегородские воры нанесли екатеринбургскому ХК "Автомобилист" ущерб в 900 тысяч рублей. Такую сумму озвучил директор клуба Максим Рябков после подсчета убытков.

1 августа игроков "Автомобилиста" обокрали в Нижнем Новгороде, где проходит Кубок губернатора. Из раздевалки вынесли клюшки, коньки и питание. "Обескровленные" екатеринбуржцы проиграли казанскому "Ак Барсу" - 3:4.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Автомобилиста", список похищенных вещей передан в полицию вместе с заявлением.

Сложнее всего хоккеистам пережить утрату коньков - они шьются в индивидуальном порядке. Конечно, есть запасные, но их необходимо сначала обкатать во время тренировки. Поэтому 2 августа на лед не выйдут нападающие Алексей Михнов и Род Тичар, а также защитник Михал Чайковски. Для остальных нашлись форма и коньки.

В настоящее время екатеринбургский клуб находится в ведении УГМК-Холдинга, которому предстоит потратиться на новый инвентарь.

Ранее по теме:
В Нижнем Новгороде обокрали хоккеистов "Автомобилиста"

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