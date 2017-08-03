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Южный Урал и Зауралье остались без легкоатлетовСегодня в 09:08

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Употребивших допинг.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение о дисквалификации шестерых спортсменов за допинг, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе организации.

Двое из наказанных представляют уральские регионы: курганец Иван Худяков, специализирующийся на беге на 400 с барьерами, и челябинка Зиля Гарипова, занимающаяся спортивной ходьбой. В их организмах были обнаружены следы запрещенных веществ: у Худякова - мельдоний, у Гариповой - фуросемид. Курганца дисквалифицировали на 4 года, челябинку - на год.

Помимо уральцев дисквалифицированы спортсмены из Москвы, Краснодарского края, Рязанской и Томской областей.

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