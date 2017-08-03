Соревнования пройдут в Казани.

Юбилейные всероссийские детско-юношеские соревнования по плаванию "Кубок Александра Попова", которые должны состояться 8-10 декабря 2017 года, перенесли из Екатеринбурга в Казань.

Как сообщили "Уралинформбюро" в группе компаний "Академия Александра Попова", данное решение было принято в связи с изменением формата мероприятия. На этот раз оно будет более масштабным. Ожидается, что на него съедется до тысячи болельщиков. В уральской столице на данный момент нет бассейна, отвечающего международным требованиям по внутренней инфраструктуре и вместимости зрителей.

Сейчас организаторы соревнований ведут переговоры с властями Татарстана. Вероятнее всего, "Кубок Александра Попова" состоится в бассейне "Буревестник".

До этого первенство всегда проходило в Екатеринбурге. За 9 лет в "Кубке Александра Попова" приняли участие более 3500 спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет.

Александр Попов родился в закрытом уральском городе Лесной. Он - четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и 21-кратный чемпион Европы.