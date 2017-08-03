Готовится к новой главе в жизни.

Младший брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир заявил о завершении боксерской карьеры. Соответствующее видеообращение спортсмен разместил на Youtube-канале KlitschkoOfficial, передает "Уралинформбюро". Он объяснил свое решение тем, что пришло время для "следующей главы" его жизни.

На любительском уровне главным достижением Владимира Кличко является олимпийское золото Атланты-1996. В качестве профессионального боксера он завоевывал чемпионские титулы по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. В общей сложности украинец провел 209 боев (140 - на любительском уровне, 69 - на профессиональном), потерпев лишь 8 поражений.