Поле "Санкт-Петербург Арены" заменят к зимеСегодня в 08:33
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За счет "Зенита".
Футбольные функционеры признали, что проводить игры чемпионата мира 2018 года на газоне стадиона на Крестовском острове невозможно, сообщает "Уралинформбюро". Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что его будут менять в этом году: "В перерыве на сборные мы его поменяем. Думаю, в сентябре оно еще отстоит".
Новый питерский стадион является самым дорогим спортивным сооружением в России и претендует на лидерство в мировой классификации. При первоначальной стоимости в 7 миллиардов рублей его окончательная цена возросла на 40 миллиардов.
При этом серьезные проблемы возникли с уникальным выкатным полем. Из-за технологических ошибок оно при первом же использовании стало напоминать болото.
Экстренные усилия позволили провести на стадионе матчи Кубка конфедераций в июне 2017 года. Но дальнейшая эксплуатация без замены газона невозможна. Затраты будут списаны на "Зенит", чьим спонсором является "Газпром".
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