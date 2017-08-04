За счет "Зенита".

Футбольные функционеры признали, что проводить игры чемпионата мира 2018 года на газоне стадиона на Крестовском острове невозможно, сообщает "Уралинформбюро". Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что его будут менять в этом году: "В перерыве на сборные мы его поменяем. Думаю, в сентябре оно еще отстоит".

Новый питерский стадион является самым дорогим спортивным сооружением в России и претендует на лидерство в мировой классификации. При первоначальной стоимости в 7 миллиардов рублей его окончательная цена возросла на 40 миллиардов.

При этом серьезные проблемы возникли с уникальным выкатным полем. Из-за технологических ошибок оно при первом же использовании стало напоминать болото.

Экстренные усилия позволили провести на стадионе матчи Кубка конфедераций в июне 2017 года. Но дальнейшая эксплуатация без замены газона невозможна. Затраты будут списаны на "Зенит", чьим спонсором является "Газпром".