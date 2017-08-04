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Ворованные клюшки "Автомобилиста" донесли до "уголовки"Сегодня в 17:24

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Ущерб составил 900 тысяч.

Полиция Нижнего Новгорода возбудила уголовное дело по факту кражи у хоккеистов екатеринбургского "Автомобилиста". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас областное ГУ МВД проводит комплекс мер, направленных на установление личности злоумышленника. Заявленный ущерб - 900 тысяч рублей.

Клюшки, коньки и спортивное питание у спортсменов украли 1 августа в преддверии игры на Кубок губернатора. Из-за нехватки инвентаря команда вышла на лед в усеченном составе и проиграла "Ак Барсу" 3:4.

Ранее по теме:
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