В Екатеринбурге определили чемпионов по воркауту07 августа в 12:39
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В УрФО.
Чемпионат УрФО по воркауту, состоявшийся в Екатеринбурге 5 августа, собрал около 50 атлетов из Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан. Соревновались как заслуженные спортсмены, так и любители. Самому юному участнику чемпионата было 7 лет.
Программа первенства включала дисциплины "Силовой фристайл" и "Силовое троеборье", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Во фристайле не было равных чемпиону мира 2013 года по воркауту Руслану Миначеву из Челябинска. Второе место занял тагильчанин Никита Вяткин из Нижнего Тагила, "бронза" - у Сергея Жилина из Коркино.
В силовом троеборье в младшей возрастной группе победил зауралец Наиль Нураев, вторым стал Андрей Черепанов из Свердловской области, третьим – вновь атлет из Курганской области Эдуард Мерзияпов.
Среди любителей победу одержал Эдуард Галлямов из Миасса, серебро взял екатеринбуржец Иван Лымарь, а бронзу - Андрей Катаев из Миасса. В категории "Профессионалы" первым стал чемпион УрФО по силовому троеборью 2015 года Иван Мышкин из Екатеринбурга, второе место – у Тимура Титовича из Миасса, третье - у Егора Фоминцева из Верхней Пышмы.
Соревнования прошли на базе воркаут-парка Русской медной компании в микрорайоне Ботанический. Для зрителей и болельщиков были организованы конкурсы с призами от организаторов. Поклонники воркаута могли пройти мастер-класс от атлетов мирового уровня.
Организаторами чемпионата выступили общественное движение "Workout Екатеринбург", РФСОО "Объединение силового спорта Воркаут Челябинской области" совместно с Русской медной компанией.
"Я хотел бы пожелать всем жителям города заниматься физкультурой и водить своих детей на такие площадки, потому что здесь создается будущее нашей страны – здоровое молодое поколение. Чемпионат собрал лучших представителей воркаута Урала, которые своим примером показали, какого уровня физической подготовки можно достичь, регулярно занимаясь спортом", - отметил лидер движения воркаута Екатеринбурга Глеб Цыбин.
"Воркаут-парк в микрорайоне Ботанический по своему оснащению и качеству исполнения способен принимать турниры международного уровня. Чемпионат Уральского федерального округа стал первым соревнованием для этого объекта. Уверены, что здесь примут еще не одно первенство, а сам парк станет местом притяжения для всех желающих вести активный образ жизни", - добавила директор управления социальной политики Русской медной компании Елена Тарасова.
В 2017 году РМК выступила с инициативой по установке 16 воркаут-площадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей. Современные спортивные объекты появились в Коркино, Кыштыме, Карабаше, поселке Первомайский и Челябинске. Шесть объектов будет построено в Екатеринбурге. В общей сложности на реализацию проекта РМК направила порядка 40 миллионов рублей.
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