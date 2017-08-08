Велопробег возглавил Евгений Куйвашев.

В столице Урала состоялся первый велопробег "Тур Де Шарташ". Спортивное мероприятие на берегу одноименного озера открыл врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

Перед началом заезда глава региона поздравил свердловских велосипедистов Марину Исламову и Александра Ильиных с призовыми местами на прошедших Сурдлимпийских играх. Медалистам подарили сертификаты на покупку велосипедов. Еще три сертификата получили детско-юношеские спортивные школы Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Камышловского района.

В велопробеге приняли участие около 200 воспитанников ДЮСШ. Маршрут проходил вдоль акватории озера Шарташ и составил 16 километров.

"Трассу нужно приводить в порядок, особенно ту, которая идет по лесопарковой зоне. Мы это делать будем", - резюмировал Евгений Куйвашев, финишировавший первым.