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В Екатеринбурге прошел "Тур Де Шарташ"07 августа в 17:11

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Велопробег возглавил Евгений Куйвашев.

В столице Урала состоялся первый велопробег "Тур Де Шарташ". Спортивное мероприятие на берегу одноименного озера открыл врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

Перед началом заезда глава региона поздравил свердловских велосипедистов Марину Исламову и Александра Ильиных с призовыми местами на прошедших Сурдлимпийских играх. Медалистам подарили сертификаты на покупку велосипедов. Еще три сертификата получили детско-юношеские спортивные школы Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Камышловского района.

В велопробеге приняли участие около 200 воспитанников ДЮСШ. Маршрут проходил вдоль акватории озера Шарташ и составил 16 километров.

"Трассу нужно приводить в порядок, особенно ту, которая идет по лесопарковой зоне. Мы это делать будем", - резюмировал Евгений Куйвашев, финишировавший первым.

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