Из-за спорного пенальти в ворота "шмелей".

Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) даст оценку работе арбитра Алексея Николаева на матче между "Уралом" и "Краснодаром", передает "Уралинформбюро".

Встреча команд прошла 6 августа в Екатеринбурге. "Шмели" открыли счет на 15-й минуте – отличился защитник Вараздат Ароян. На 5-й добавленной к основному времени матча минуте Андреас Гранквист с пенальти восстановил паритет. Президент "Урала" Григорий Иванов оспорил назначение 11-метрового удара в ворота екатеринбургского клуба.

"Знаю, что есть претензия со стороны президента "Урала" Григория Викторовича Иванова, я с ним вчера разговаривал. Согласно конвенции УЕФА, мы не контактируем напрямую с клубами, а взаимодействуем с лигами. Если она обратится к нам с просьбой рассмотреть эти эпизоды, то мы это сделаем. Но хочу сказать, что на контрольно-квалификационной комиссии мы просматриваем практически все матчи, и эта игра не станет исключением, она будет рассмотрена", - цитирует ТАСС руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского.

После четырех туров российской Премьер-лиги "Урал" с 6 очками занимает 8 место. 9 августа "шмели" на своем поле встретятся с питерским "Зенитом".