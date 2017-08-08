Власти приводили в порядок три объекта.

Екатеринбург стал первым городом в России, который полностью подготовил тренировочные площадки к ЧМ-2018. Об этом заявил замглавы администрации Алексей Белышев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Чиновникам необходимо было привести в порядок три объекта - "Калининец", "Урал" и "Химмаш". Четвертый - СК "СКБ–Банк Арена" ("Уралмаш") - полностью соответствовал требованиям.

"Подготовка к ЧМ включает в себя еще и строительство травмпункта при ЦГБ №2. Он также будет построен. Также необходимо закончить реконструкцию улично-дорожной сети. На данный момент график выдерживается. Есть основания полагать, что объекты будут сданы в срок", - пояснил Белышев.