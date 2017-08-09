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Россия откроет хоккейный ЧМ-2018 "бородинской" битвой08 августа в 16:37

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С французами.

В первом матче чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная России сыграет с командой Франции. Сетка соревнований размещена на официальном портале турнира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Российская команда попала в группу А, все матчи которой будут сыграны в столице Королевства - Копенгагене. 4 мая подопечные Олега Знарка встретятся с французами, 6 мая - с австрийцами, 7 мая - с белорусами, 10 мая - с чехами. 12 мая россиян ждет сражение со швейцарцами, 14 мая - со словаками, а 15 мая - с действующими чемпионами мира шведами, передает "Уралинформбюро".

Матчи группы B пройдут в Хернинге. На льду сойдутся команды Дании, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Канады, США и Южной Кореи.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. На этой стадии они сыграют крест-накрест: сборная, ставшая первой в свое группе, встретится на льду с командой, оказавшейся на четвертой строчке в другой группе, а "вторые" сразятся с "третьими".

Четвертьфиналы намечены на 17 мая, а полуфиналы - на 19-е. Матч за третье место и финальная битва состоятся 20 мая.

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