МХЛ утвердила календарь Кубка мира среди молодежных клубных командСегодня в 13:27
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В Екатеринбурге и Верхней Пышме.
Молодежная хоккейная лига утвердила календарь седьмого Кубка мира среди молодежных клубных команд. Состязания пройдут в Екатеринбурге и Верхней Пышме 19-27 августа 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Команды, разделенные на 2 подгруппы, сыграют по круговой системе. Матчи группы А состоятся в Екатеринбурге, группы В – в Верхней Пышме. В зависимости от результатов группового этапа команды выходят в четвертьфинал, а впоследствии определят победителя и призеров турнира. Сражения за бронзовые и золотые медали Кубка мира пройдут в столице Урала 27 августа.
Екатеринбургскому "Авто" в группе А предстоят битвы против швейцарского "Давоса" (четырехкратный чемпион швейцарской молодежной лиги) и финского "Йокерита"» (четырехкратный чемпион финской молодежной SM-лиги), а также ХК "Рига".
В группу В вошли шведский "МОДО", действующий обладатель главного трофея молодежной лиги Швеции, и чешский "Тршинец" - серебряный призер чешской молодежной экстралиги, а также российская "Красная Армия" и "Снежные Барсы" из Казахстана.
В 2015 году Свердловская область уже принимала Кубок мира среди молодежных команд. Глава региона Евгений Куйвашев не раз отмечал, что это крупное международное мероприятие – не только вклад в популяризацию спорта, формирование здорового образа жизни, но и позиционирование Среднего Урала как одного из ключевых спортивных центров России. Кроме того, грядущий кубок мира станет дополнительной площадкой для отработки навыков свердловских волонтеров в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.
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