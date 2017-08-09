Екатеринбург примет Кубок России по спортивной гимнастикеСегодня в 15:11
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Спортсмены поборются за путевку на чемпионат мира.
В Екатеринбурге с 23 по 27 августа 2017 года пройдет Кубок России по спортивной гимнастике. Соревнования, по итогам которых будет сформирован состав национальной команды на грядущий чемпионат мира в канадском Монреале, примет Дворец игровых видов спорта.
Как рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, в турнире примут участие 90 сильнейших гимнастов со всей страны. Одним из главных претендентов на победу является уралец Давид Белявский, завоевавший бронзовые медали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в личном зачете и в упражнениях на параллельных брусьях, а также ставший серебряным призером в командном первенстве.
"Это большая честь для нас – принимать лучших спортсменов России в этом виде спорта, тем более, главным претендентом на победу в этом Кубке является наш земляк Давид Белявский. Гимнастика очень красивый вид спорта. В преддверии соревнований Дворец игровых видов спорта ждут серьезные изменения: на площадке появятся кольца, конь, разновысокие брусья, параллельные брусья, бревно, перекладина, мостик, и, конечно, ковер для вольных упражнений. Все желающие поболеть за спортсменов или просто полюбоваться эстетикой этого спорта смогут абсолютно бесплатно попасть в ДИВС, вход свободный", – подчеркнул министр физической культуры и спорта Среднего Урала Леонид Рапопорт.
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