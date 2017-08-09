На несколько матчей.

Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировала арбитра Алексея Николаева на несколько туров национального чемпионата. Назначенный рефери пенальти в матче "Краснодара" с екатеринбургским "Уралом" эксперты назвали ошибочным, пишет "Р-Спорт".

Встреча команд состоялась 6 августа в Краснодаре. Когда "шмели" вели со счетом 0:1, Николаев углядел в борьбе защитника "Урала" Грегора Балажица и краснодарца Александра Мартыновича фол со стороны екатеринбуржца. После реализации пенальти матч закончился вничью, а "оранжево-черные" потеряли два очка.

Президент "Урала" Григорий Иванов оспорил назначение 11-метрового удара в ворота екатеринбургского клуба, передает "Уралинформбюро".

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