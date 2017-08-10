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Екатеринбуржец поднялся на пьедестал Всемирных игр полиции и пожарных09 августа в 19:21

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В Лос-Анджелесе.

Во второй день XVII Всемирных игр полицейских и пожарных в Лос-Анджелесе команда МВД России заняла призовые места в легкой атлетике, вольной борьбе, хоккее и боксе.

В греко-римской борьбе в весе до 85 килограммов серебряную медаль завоевал подполковник из Екатеринбурга - старший участковый уполномоченный полиции Денис Удилов, сообщили "Уралиинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области. В финальном поединке он уступил подполковнику из Дагестана Рамису Рамазанову. Родной брат последнего - Ренат Рамазанов взял бронзовую медаль в весе до 75 килограммов.

В кроссе по пересеченной местности на дистанции десять километров победы в разных возрастных категориях одержали полицейский-кавалерист 1 ОПП ГУ МВД России по Москве прапорщик полиции Юрий Усачев и полицейский УВД на Московском метрополитене старшина полиции Любовь Моргунова. Также медалями могут похвастаться полковник внутренней службы Артем Соболев из Новосибирска и капитан полиции Ирина Пермитина из Набережных Челнов.


Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области

В забегах на той же дистанции в смешанных командах россияне завоевали еще три золотых медали. На пятикилометровой трассе третьим к финишу пришел преподаватель Центра профессиональной подготовки московского главка полковник внутренней службы Валентин Андреев.

Молодежная хоккейная команда в отборочном матче вырвала победу у канадцев - 1:0, старшая ледовая дружина (от 35 лет) "раскатала" американцев - 12:0.

Боксеры из ГУ МВД РФ по Москве выиграли бои у пожарного из США и представителя Монголии.

Стоит отметить, что "специализированная" Олимпиада проходит раз в два года уже 30 лет. Лучших определяют в 61 дисциплине, среди которых плавание, легкая атлетика, дзюдо, бокс, футбол, стрельба, биатлон. В этом году в соревнованиях принимают участие команды из 67 стран. Россию представляют почти 200 полицейских из разных регионов. Они борются за медали примерно в трети заявленных видов спорта.

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