"Урал" остановил победную поступь "Зенита"09 августа в 22:48
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Продлив свою беспроигрышную серию.
Екатеринбургский "Урал" совершил то, чего в наступившем сезоне Российской футбольной Премьер-лиги еще не удавалось ни одному клубу – выстоял против значительно обновленного на газпромовские миллионы питерского "Зенита".
Громкая "вывеска" матча, состоявшегося 9 августа на "СКБ-Банк Арене", привлекла на трибуны свыше 8000 человек. Впрочем, поначалу зрительские ряды зияли пустотами – по будним вечерним пробкам не все болельщики успели добраться на Уралмаш к старту поединка, передает корреспондент "Уралинформбюро".
Предматчевая разминка команд отчасти заранее продемонстрировала задумки тренеров. Пока игроки "Зенита" под хмурым взглядом Роберто Манчини работали с мячом, "шмели" корпели над "физикой". Александр Тарханов же периодически поглядывал в сторону соперника, словно пытаясь разгадать, чем его попробует удивить итальянский коллега.
Удивить, впрочем, чем-то особенным екатеринбуржцев – как футболистов и специалистов "Урала", так и болельщиков – "Зениту" не удалось. С первых секунд матча последовал активный прессинг, под которым "шмелям" приходилось опускаться едва ли ни до 11-метровой отметки.
К 10-й минуте сине-бело-голубые начали сбавлять обороты, а екатеринбуржцы, напротив, взвинтили темп. На 13-й минуте последовал первый удар в ворота гостей – "выстрел" Владимира Ильина заблокировал Андрей Лунев.
На 31-й минуте Ильин с подачи Максима Григорьева еще раз проверил на прочность голкипера "Зенита", но и тут Лунев выстоял. А вот после пришедшегося на 35-ю минуту удара Эрика Бикфалви мяч гостям пришлось вынимать из сетки – 1:0!
Концовка первого тайма осталась за сине-бело-голубыми, однако распечатать ворота Ярослава Годзюра они так и не сумели.
Второй игровой отрезок вновь активнее начали гости. До 60-й минуты "шмели" справлялись с атаками "Зенита", но тут наконец-то сказалось индивидуальное мастерство соперника. Дриусси, получив мяч от Паредеса, катнул его низом в штрафную "Урала", где самым пронырливым оказался Александр Кокорин. Опередив Годзюра, он слегка подправил траекторию снаряда, после чего тот нырнул в дальний угол ворот хозяев – 1:1.
Остаток поединка по большей части прошел на встречных курсах. Однако если атаки "Урала" чаще вязли в оборонительных редутах гостей, то Годзюру пришлось несколько раз вытаскивать мяч из углов.
Сыграв вничью с "Зенитом", екатеринбургский клуб продлил свою беспроигрышную серию до 5 матчей – в активе "шмелей" победа и 4 "мировых". В следующем туре Премьер-лиги 14 августа "Урал" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом".
Питерцы, до сегодняшнего дня исключительно побеждавшие, 13 августа примут на своем поле грозненский "Ахмат".
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