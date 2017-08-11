Открытие состоится осенью.

Строительство здания спортивного комплекса "Металлург" в Карабаше близится к завершению. Проект реализуют Русская медная компания и ЗАО "Карабашмедь".

Замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов высоко оценил скорость и качество возведения объекта. Экскурсию для него провели первый заместитель гендиректора завода Александр Юшков, гендиректор ООО "СтройМаксимум" Владимир Паклин и глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

"Спорткомплекс меняется на глазах. Уже практически готовы помещения, где будет размещено оборудование для занятий фитнесом и тяжелой атлетикой. Не вызывает сомнений, что в начале сентября "Металлург" будет готов к приемке. Строители создали очень хороший игровой зал – светлый, красивый, удобный, профессиональный. Я надеюсь, что жители Карабаша с удовольствием и комфортом будут заниматься в новом спорткомплексе", - отметил Вадим Евдокимов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, сейчас ведется внутренняя отделка основного здания спорткомплекса. Масштабные работы идут и на малой спортивной арене. Там уже установлены трибуны, в ближайшее время начнется укладка специального игрового покрытия.

Большой спортзал "Металлурга" будет включать площадки для волейбола и баскетбола, поле для мини-футбола, сектор для спортивной борьбы и боксерский ринг. В пристройке к основному зданию разместятся секция тяжелой атлетики, помещение для занятия фитнесом и ряд других спортивных секций, оснащенных всем необходимым инвентарем.

Комплекс будет оборудован раздевалками, душевыми комнатами и санузлом. Предусмотрена раздевалка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельные кабинеты будут у тренеров и административного персонала. Открытие спорткомплекса намечено на осень 2017 года.