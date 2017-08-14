"Золотой колос".

Томинский горно-обогатительный комбинат (входит в Группу "Русская медная компания") приобрел для сборной команды Сосновского района спортивную форму. К спортивному костюму прилагались футболка, шорты, утепленный жилет, ветрозащитная куртка и кепка. Всего было закуплено 30 комплектов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Форму вручили 12 августа в рамках Дня физкультурника в селе Кременкуль. В церемонии участвовали министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер, глава Сосновского района Евгений Ваганов и советник президента РМК Анатолий Еремин.

25 августа команда Сосновского района выступит в финале сельских спортивных игр "Золотой колос", которые состоятся в Аргаяше. Спортсмены покажут себя в футболе, легкой атлетике и армрестлинге.

Спартакиада "Золотой колос" проводится среди 22 муниципальных образований Челябинской области по 20 видам спорта. В течение летних месяцев проходят отборочные этапы, в конце августа – финал.