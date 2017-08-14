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Работники "РН-Пурнефтегаза" пересели на велосипедыСегодня в 17:56

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В честь Всемирного дня физкультурника.

В Губкинском Всемирный день физкультурника отметили велопарадом. К акции присоединились и работники "РН-Пурнефтегазп". Участие нефтяников было организовано Первичной профсоюзной организацией предприятия.

"Подобные мероприятия помогают укрепить командный дух. Замечательно, что наши коллеги максимально используют короткое северное лето для укрепления здоровья, которое весьма необходимо при выполнения такой сложной работы, как добыча углеводородов", - поприветствовал участников велопробега председатель профсоюза Василий Скоропад.

На велосипедах, украшенных корпоративной символикой, сотрудники "РН-Пурнефтегаз" отправились к площади Воинской славы, где присоединились к остальным участникам велопробега. Всего собралось около 100 велосипедистов различного возраста.

Под музыку колона проехала по улицам Губкинского. Завершилось велопутешествие у спортивной площадки, где нефтяники вместе с другими жителями города приняли участие в различных соревнованиях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

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