В нынешнем сезоне.

Екатеринбургский "Урал" добыл пятую ничью в сезоне 2017/2018. 14 августа "шмели" на выезде сыграли с тульским "Арсеналом" 2:2, сообщает "Уралинформбюро".

Хозяева резво начали игру и уже к 10-й минуте вели со счетом 2:0. Следует отметить, что в пяти предыдущих матчах противники "Урала" не забивали в его ворота более одного мяча.

До перерыва благодаря голу Эрика Бикфалви гости смогли сократить отставание, а в середине второго тайма Алексей Евсеев сравнял счет. При этом судья матча "простил" екатеринбуржцам игру рукой в своей штрафной на 65-й минуте.

"Урал" из шести проведенных матчей выиграл один, а в остальных разошелся с разными по силам соперниками миром. Такого количества ничьих пока что нет ни у кого в Премьер-лиге.

Набрав восемь очков (44% из возможных), екатеринбуржцы занимают в турнирной таблице 10-е место. Как считает наставник команды Александр Тарханов, еще в трех матчах сезона "шмели" были достойны победы, но не смогли ее добиться.

В День города 19 августа "Уралу" на своем поле предстоит сложный поединок с ЦСКА.