Ямбургские мотоциклисты взяли серебро Кубка России15 августа в 16:34
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И другие награды.
В Новом Уренгое прошли ежегодные соревнования по мотокроссу, в которых приняли участие спортсмены СТК "Ямбург".
9-10 августа состоялись сразу несколько мероприятий. В их числе лично-командный чемпионат и первенство ЯНАО "Приполярный кросс-2017". Также прошли командное первенство мотоциклетной федерации России, командный Кубок России и IV этап Кубка мотоциклетной федерации среди ветеранов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург", за призовые места боролись спортсмены со всей России. Честь СТК "Ямбург" защищал почти весь состав команды, в результате клуб подтвердил звание одного из лучших в РФ.
Так, ямбургские мотоциклисты стали вторыми в командном зачете "Приполярного кросса". Также они взяли престижную награду – серебро Кубка России. В личном зачете отличился Дмитрий Скляров, который дважды завоевал серебряные медали на этих соревнованиях.
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