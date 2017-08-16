Шипулин, Волков и Слепцова.

В составе сборной России на чемпионате мира по летнему биатлону выступят 3 уральца: свердловчанин Антон Шипулин, югорчане Алексей Волков и Светлана Слепцова. Состав команды опубликован на официальной странице сборной России по биатлону и СБР в соцсети "ВКонтакте".

Соревнования в пермском Чайковском пройдут с 25 по 27 августа 2017 год, передает "Уралинформбюро". На чемпионате планируются зачеты среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок.