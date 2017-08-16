С Кристианом М’Пумбу.

На турнире 11 ноября в Екатеринбурге сойдутся бойцы ММА Иван Штырков и Кристиан М’Пумбу, сообщает сайт промоутерской компании RCC Boxing Promotions.

Поединок россиянина и выходца из Конго пройдет в полутяжелом весе (до 93 килограммов). Для Штыркова это будет первый бой в новой категории – раньше спортсмен весил за сотню, передает "Уралинформбюро".

28-летний россиянин провел 11 боев, все из которых выиграл (9 – досрочно). Последний бой также состоялся в столице Урала. В июле Штырков досрочно выиграл у японца Сатоши Ишии.

40-летний конголезец М’Пумбу начал свою профессиональную карьеру в 2004 году. На 21 победу у него пришлось 8 поражений. Он - чемпион Bellator.