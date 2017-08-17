РМК открыла новую воркаут-площадку в ЕкатеринбургеСегодня в 10:06
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На Эльмаше.
В Екатеринбурге рядом со спорткомплексом "Калининец" появилась открытая площадка для занятий спортом международного уровня. Торжественное открытие состоялось 16 августа. Комплекс площадью около 1000 квадратных метров включает шведские стенки, турники, римские скамьи, канаты и другое оборудование.
Одновременно в воркаут-парке могут заниматься до 300 человек. Высококачественное покрытие и надежные конструкции спортивного оборудования обеспечивают безопасность тренировок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
"Мы надеемся, что жители Орджоникидзевского района будут приходить сюда целыми семьями, проводить здесь много времени, после работы или после учебы заниматься спортом и активно проводить досуг", - отмечает вице-президент по кадровой политике и соцответственности Русской медной компании Анна Шабарова.
Следует отметить, что эльмашевский воркаут-парк стал одним из подарков РМК к Дню города. Объект даст импульс дальнейшему развитию территории вокруг спорткомплекса "Калининец" - администрация Орджоникидзевского района запланировала благоустройство прилегающей территории.
"Из просто спортивного комплекса "Калининец" превращается в современный рекреационный, спортивный и парковый комплекс, где можно и погулять, и позаниматься на воркаут-снарядах, и покататься на велосипедах всей семьей. И это происходит благодаря участию администрации и таких неравнодушных компаний, как РМК", - поянсяет глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников.
С инициативой по установке 16 воркаут-площадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей РМК выступила в 2017 году. Спортобъекты, соответствующие международным требованиям, появились в Коркино, Кыштыме, Карабаше, поселке Первомайский и Челябинске. Шесть объектов будет построено в Екатеринбурге. На реализацию спортивного проекта компания направила около 40 миллионов рублей.
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