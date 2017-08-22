А мог уехать в другую страну.

Победный кубок VI корпоративного международного турнира ЕВРАЗа по футболу, который прошел в Качканаре, впервые завоевала команда Качканарского горно-обогатительного комбината.

В финале она встретилась в украинской сборной, одержать победу над которой помогла серия пенальти. Итог встречи – 5:4 в пользу хозяев поля, сообщает "Уралинформбюро".

"На турнире кто-то пережил успех, кто-то драму, а в финале мы все вместе переживали за нашу команду ЕВРАЗ КГОКа и радовались ее победе. Благодарю спортсменов за самоотверженность. С каждым годом вы показываете все более интересный футбол. Спасибо болельщикам за то, что в течение недели поддерживали нашу большую спортивную семью, за преданность, за одинаковое отношение ко всем гостям! Будем ждать седьмой турнир, на котором, возможно, появится новый чемпион", - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.

"Футбольный турнира ЕВРАЗа – это всегда яркий праздник спорта. Это отличная возможность насладиться азартом игры, общением с друзьями и коллегами. Очень часто именно во время таких соревнований появляются интересные инициативы и предложения", – рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона "Урал" Максим Андриасов.

По итогам турнира были названы лучшие игроки, среди которых вратарь Андрей Кулько из команды ЕВРАЗ Украины, защитник команды НМТП Сергей Ухарев, нападающий Владимир Грачев из Евразруды и бомбардир Александр Шашуков от ЕВРАЗ-НТМК.

Звание лучшего полузащитника завоевал Илья Безруков из сборной ЕВРАЗ КГОК, приз зрительских симпатий достался Сергею Безденежных (ЕвразХолдинг), а приз от молодежной организации получил самый молодой игрок турнира - Дмитрий Акулин (ЕВРАЗ ЗСМК).

"В юбилейный для ЕВРАЗа год все команды продемонстрировали профессиональный, зрелищный футбол, накал которого не смогла остудить даже уральская непогода. Такие мероприятия, как турнир по футболу, забег "Дай пять!", общекорпоративные соревнования по горным лыжам, нас объединяют и еще раз подтверждают, что все мы работники одной компании ЕВРАЗ", – подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа по корпоративным коммуникациям Всеволод Семенцов.

В день закрытия турнира на стадионе "Горняк" для болельщиков были организованы спортивно-развлекательные площадки. Перед матчами за медали молодежные организации ЕВРАЗ НТМК и КГОКа сыграли в комический футбол. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе по хип-хопу, шахматно-шашечном турнире, сдать нормы ГТО, посмотреть выступление воркаутеров.

Болельщики делали аквагрим и экспресс-фото с логотипом турнира, прыгали на батутах, катались на сегвеях, участвовали в различных аттракционах. На стадионе работала бесплатная полевая кухня.

Кроме того, на турнире подвели итоги конкурса футбольных талисманов, в котором участвовало более 50 человек из Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка. Победителем и талисманом турнира следующего года стал Бельчонок Степа, нарисованный 17-летней жительница Качканара Евгенией Черепановой.

После торжественной церемонии закрытия для качканарцев и гостей города выступила легендарная рок-группа "Чиж и Ко".