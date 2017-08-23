Вдохновившись на новые спортивные вершины.

В Новом Уренгое состоялся "Ямальский марафон – 2017", собравший около 200 участников со всего региона. От АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" (входит в НК "Роснефть") на старт вышла команда из 8 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Так, начальник управления организации буровых работ Ренат Хусаенов вдохновился примером друзей, которые бежали полумарафон в прошлом году.

"За неделю до состязания попробовал себя - пробежал дистанцию в 10 километров. Понял, что получается и можнопоучаствовать в "Ямальском марафоне". Здесь, конечно, волнения побольше, так как присутствует соревновательный дух", - признался он.

Инженер по качеству лаборатории физико-химических исследований Вячеслав Сомихин отважился на самую длинную дистанцию – 21 километр. Он уже участвовал в полумарофоне в Челябинске и решил попробовать свои силы еще раз.

Следует отметить, что АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", являющееся одним из градообразующих организаций Нового Уренгоя, уделяет особое внимание популяризации спорта, физической культуры как в регионе, так и внутри предприятия.

Многие работники Роспана придерживаются здорового образа жизни. Кроме спортивно-оздоровительных мероприятий Общества, они посещают общегородские соревнования и спартакиады, занимая призовые места.

В рамках Дня физкультурника трех роспановцев отметили благодарностью управления физической культуры, спорта и туризмаАдминистрации города Новый Уренгой за вклад в спортивную жизнь города. В числе награжденных - ведущий специалист отдела проектирования и недропользования Светлана Солёная, начальник отдела организации ПИР Владимир Жемчугов, ведущий специалист этого отдела Олег Черленюк.

Спортивный стаж Светланы Солёной исчисляется десятками лет, в частности, на ее счету два марафона по 42 километра.

"Спорт – это не только хорошая физическая форма, - отмечает спортсменка, - Ты находишь много настоящих друзей, которые никогда тебя не предадут".