Роспан показал себя на командных соревнованиях Сегодня в 11:43
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Вдохновившись на новые спортивные вершины.
В Новом Уренгое состоялся "Ямальский марафон – 2017", собравший около 200 участников со всего региона. От АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" (входит в НК "Роснефть") на старт вышла команда из 8 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Так, начальник управления организации буровых работ Ренат Хусаенов вдохновился примером друзей, которые бежали полумарафон в прошлом году.
"За неделю до состязания попробовал себя - пробежал дистанцию в 10 километров. Понял, что получается и можнопоучаствовать в "Ямальском марафоне". Здесь, конечно, волнения побольше, так как присутствует соревновательный дух", - признался он.
Инженер по качеству лаборатории физико-химических исследований Вячеслав Сомихин отважился на самую длинную дистанцию – 21 километр. Он уже участвовал в полумарофоне в Челябинске и решил попробовать свои силы еще раз.
Следует отметить, что АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", являющееся одним из градообразующих организаций Нового Уренгоя, уделяет особое внимание популяризации спорта, физической культуры как в регионе, так и внутри предприятия.
Многие работники Роспана придерживаются здорового образа жизни. Кроме спортивно-оздоровительных мероприятий Общества, они посещают общегородские соревнования и спартакиады, занимая призовые места.
В рамках Дня физкультурника трех роспановцев отметили благодарностью управления физической культуры, спорта и туризмаАдминистрации города Новый Уренгой за вклад в спортивную жизнь города. В числе награжденных - ведущий специалист отдела проектирования и недропользования Светлана Солёная, начальник отдела организации ПИР Владимир Жемчугов, ведущий специалист этого отдела Олег Черленюк.
Спортивный стаж Светланы Солёной исчисляется десятками лет, в частности, на ее счету два марафона по 42 километра.
"Спорт – это не только хорошая физическая форма, - отмечает спортсменка, - Ты находишь много настоящих друзей, которые никогда тебя не предадут".
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