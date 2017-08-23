Вместе с банком "Открытие".

Хоккейный клуб "Югра" победой завершил первую игру 10-го юбилейного сезона в чемпионате КХЛ. Череповецкая "Северсталь" была обыграна со счетом 2:1.

Гендиректор ХК "Югра", депутат окружной думы Василий Филипенко отметил, что первая игра года – это настоящий праздник и для игроков, и для болельщиков, и для организаторов клуба.

Поддержать "Югру" пришла и губернатор округа Наталья Комарова. Для символического вбрасывания шайбы на лед пригласили управляющего Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие", председателя правления ХК "Югра" Виталия Мосунова.

С дня основания генеральным спонсором клуба "Югра"выступает банк "Открытие". Проект остается актуальным и после ребрендинга "Ханты-Мансийского банка" и окончательного закрепления бренда "Открытие" на территории региона.

Банк "Открытие" не только сохранил, но и усилил поддержку соцпроектов округа. На игровой сезон 2017/18 года хоккейному клубу выделено 100 миллионов рублей.

Как отметил руководитель финучреждения в УрФО Александр Дарданов, финансовая организация является одним из основных спонсоров команды, которая стала настоящим символом спортивных достижений Югры. Не меньшей заслугой клуба можно считать возрастающую популярность хоккея среди подрастающего поколения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финансовой организации.

Специально для болельщиков банк "Открытие" выпускает кобрендинговую карту ХК "Югра". Ее владельцы могут купить билеты на домашние матчи любимой команды с 5%-ной скидкой.