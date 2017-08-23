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Ямбургские каратисты тренируются с "Сибирскими медведями"Сегодня в 17:33

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В Краснодарском крае.

Каратисты из детско-юношеской спортивной школы "Ямбург" участвуют в традиционных учебно-тренировочных сборах. В этом году они проходят на базе лагеря "Морская волна" в селе Лермонтово Краснодарского края.

С 7 по 27 августа пятнадцать юных спортсменов оздоравливаются, совершенствуя навыки боевых искусств. Учебно-тренировочные сборы организованы совместно с ДЮСШ "Сибирские медведи".

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург", в поездке юных каратистов сопровождает их тренер Дмитрий Галимуллин. По его словам, сборы не только помогают детям набраться сил перед новым спортивным сезоном, но и повышают общий уровень их физической подготовки.

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