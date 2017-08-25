Где тренируются баскетболисты "Динамо".

ПАО "ММК" выделило 2,5 миллиона рублей на обновление Дворца спорта имени Ивана Харитоновича Ромазана в Магнитогорске. Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы комбината, спортивное сооружение является основной ареной местной баскетбольной команды "Динамо".

1 миллион рублей из выделенной суммы был потрачен на реставрацию покрытия спортплощадки. 800 тысяч пошло на замену бойлера. Оставшиеся средства направлены на новую систему отопления игровой арены. В зимний период температура в зале опускалась до 17 градусов, сейчас помещение будет прогреваться минимум до 22 градусов. Заработанные внебюджетные средства руководство спортучреждения потратило на косметический ремонт помещений.

В обновленном дворце уже стартовали Всероссийские соревнования по дзюдо "Кубок ПАО "ММК" памяти В. Пшеничникова.