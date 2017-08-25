Свердловские полицейские взяли золото на Всемирных играх в СШАСегодня в 16:53
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По двум дисциплинам.
Свердловские сыщики до введения визовых ограничений успели слетать в США и вернулись с четырьмя медалями XVII Всемирных игр полицейских и пожарных - двумя золотыми, серебряной и бронзовой. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, на соревнования в Лос-Анджелес ездили подполковники Денис Удилов и Анатолий Миронов.
Мастер спорта СССР по классической борьбе (греко-римская борьба), мастер спорта России по рукопашному бою Удилов завоевал одну из золотых наград. "То, что было задумано, я выполнил: поднялся на ступень выше в греко-римской борьбе – если до этого был третьим, сейчас стал вторым. Вторая медаль у меня по силовому многоборью (жим штанги и тяга). Здесь я был спокоен, но все равно пришлось побороться в финале со сборной из Бельгии, в итоге я вышел на первое место", - поделился впечатлениями он.
Мастер спорта по рукопашному бою, обладатель черного пояса (первый дан) по каратэ-до Миронов также завоевал две медали."В индивидуальном первенстве я проиграл в полуфинале пожарному из Израиля и завоевал "бронзу". Потом были командные бои. В финале схватка была с сильной командой из Бразилии, которая до этого обыграла сборную Малайзии. Оставалась минута до конца боя, когда я получил травму бедра. Оказались разорваны мышцы, было больно, честно скажу, не хотел вставать. Но болельщики, другие члены команды так кричали и поддерживали, что пришлось подняться и закончить бой. Что сказать – я в нем победил", - рассказал полицейский.
Всемирные игры полицейских и пожарных проводятся в США каждые 2 года. В 2017 году за награды в 68 видах спорта боролись более 8 000 человек из 67 стран.
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