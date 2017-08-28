Минобороны не переживет.

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гиннер приступил к активному поиску покупателя для своего футбольного клуба, пишет "ЭкСпорт".

Финансовое положение руководителя армейцев, который лишился практически всего энергетического бизнеса в Украине, сейчас оставляет желать лучшего. При этом на нем висит кредит в сумму порядка 240 миллионов рублей, выданный Внешэкономбанком. И это не единственное долговое обязательство – в марте 2017 года Гиннер договорился с Альфа-Банком о реструктуризации задолженности в 100 миллионов рублей, но на взнос в ноябре денег у бизнесмена нет, отмечает издание.

Бедственным финансовым положением можно объяснить трансферную политику ЦСКА в последнее время. Клуб делает ставку на своих воспитанников, а новичков со стороны пытается заполучить либо за минимальные деньги, либо бесплатно - подписывая свободных агентов, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что профессиональный спорт в России является бизнесом в большей степени убыточным – во многом из-за непрозрачности рынка. Футбол тому не исключение – число закрываемых из-за финансового краха клубов значительно превышает количество появляющихся. В этой связи найти покупателя для ЦСКА Евгению Гиннеру на отечественных просторах удастся вряд ли.