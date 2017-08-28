Из-за проблем с визами.

Восемнадцать членов сборной России по академической гребле могут пропустить чемпионат мира в США из-за проблем с получением виз. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации гребного спорта России (ФГСР) сообщает ТАСС.

23 августа посольство США в РФ объявило, что приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам России. Выдача документов, по данным издания, возобновится 1 сентября, но только в Москве. В генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

"Собеседование на получение виз было назначено на 23 августа, но его перенесли на неопределенное время. 18 гребцов до сих пор не получили необходимые документы, их участие в чемпионате мира находится под вопросом", - сообщили в пресс-службе ФГСР.

Мировое первенство будет проходить в Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября. В состав сборной России вошли 38 спортсменов, передает "Уралинформбюро".