В сентябре.

Екатеринбургский "Урал" в 1/16 финала нового розыгрыша Кубка России по футболу сыграет с ярославским "Шинником", сообщает "Уралинформбюро".

Результаты жеребьевки были обнародованы 29 августа. Встреча клубов пройдет 20 или 21 сентября – точная дата пока не определена.

В предыдущем розыгрыше турнира "шмели" впервые в своей истории дошли до финала, где со счетом 0:2 уступили московскому "Локомотиву".

Действующий обладатель Кубка начнет защиту титула встречей с самарскими "Крыльями Советов".