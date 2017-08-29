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"Урал" сыграет с ярославским "Шинником" в 1/16 Кубка РоссииСегодня в 15:28

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В сентябре.

Екатеринбургский "Урал" в 1/16 финала нового розыгрыша Кубка России по футболу сыграет с ярославским "Шинником", сообщает "Уралинформбюро".

Результаты жеребьевки были обнародованы 29 августа. Встреча клубов пройдет 20 или 21 сентября – точная дата пока не определена.

В предыдущем розыгрыше турнира "шмели" впервые в своей истории дошли до финала, где со счетом 0:2 уступили московскому "Локомотиву".

Действующий обладатель Кубка начнет защиту титула встречей с самарскими "Крыльями Советов".

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