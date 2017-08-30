Проверять готовность к ЧМ-2018.

Эксперты Международной федерации футбола (FIFA) проедутся по российским городам, которые не принимали матчи Кубка конфедераций, но станут площадками игр ЧМ-2018. О стартующем в конце сентября инспекционном визите в страну сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, передает "Уралинформбюро".

"Крупный инспекционный визит начнется 25 сентября и завершится в начале октября. Он пройдет по городам, не принимавшим Кубок конфедераций, и завершится в Москве на стадионе "Лужники". Внимание будет уделено не только стадионам, но и всей необходимой инфраструктуре", - цитирует Сорокина ТАСС.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года будут проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, включая Екатеринбург. В уральской столице состоятся 4 игры группового этапа.