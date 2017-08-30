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Екатеринбург станет мировой столицей каратеСегодня в 12:24

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На два дня.

Екатеринбург одержал победу среди шести российских городов, претендовавших на проведение Чемпионата мира по карате киокусинкай.

"В городе оказалась самая подходящая инфраструктура. Мы увидели отношение руководства области к развитию спорта и заинтересованность в проведении соревнований мирового уровня", – отметил генеральный секретарь Ассоциации киокусинкай России Сергей Суворов.

Свердловская область не раз принимала мероприятия международного класса: Кубок мира среди молодежных команд по хоккею, международные соревнования по дзюдо "Большой шлем", финал континентального Кубка FIS по лыжному двоеборью и другие состязания, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

III Чемпионат мира по каратэ киокусинкай пройдет 9-10 декабря 2017 года во Дворце игровых видов спорта. В столицу Урала съедутся 400 спортсменов из 60 стран мира. Главным судьей соревнований станет российский вице-премьер, глава Ассоциации киокусинкай России Юрий Трутнев – обладатель пятого дана.

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