"РН-Уватнефтегаз" поддержал парашютистов-многоборцевСегодня в 14:08
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Сразившихся за Кубок главы администрации Уватского района.
ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть") поддержало Всероссийские соревнования по парашютному спорту (атлетическое многоборье) на Кубок главы администрации Уватского района. Мероприятие состоялось в селе Уват 25-27 августа.
Соревнования собрали сильнейших спортсменов России, младшему из них -15 лет, а самому возрастному – 65 лет. Они продемонстрировали мастерство в таких дисциплинах, как точность приземления и парашютно-атлетическое многоборье. Последняя номинация требовала от участников не только квалификации в парашютном спорте, но и достойного выступления в плавании на 100 метров вольным стилем и кроссе.
Следует отметить, что организатором соревнований в Увате выступил местный авиационный клуб "Высота". ООО "РН-Уватнефтегаз" ежегодно выступает его партнером. В рамках благотворительной программы, которая охватывает развитие спорта в Уватском районе в целом, нефтедобывающее предприятие выделяет клубу средства на закупку парашютов и ГСМ для самолетов.
"Парашютный спорт стал одной из визитных карточек Уватского района, и мы помогаем администрации муниципального образования развивать это спортивное направление, а авиаклубу – не только участвовать в соревнованиях различного уровня, но и организовывать их на родной земле", - отметил начальник управления по взаимодействию с органами госвласти и недропользования ООО "РН-Уватнефтегаз" Андрей Мединцев.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, воспитанником клуба "Высота" и неизменным участником соревнований является электромонтер Кальчинского месторождения ООО "РН-Уватнефтегаз", кандидат в мастера спорта Андрей Зиятдинов. Парашютным спортом он увлекается больше 20 лет, на его счету 1879 прыжков. По итогам нынешних соревнований он стал бронзовым призером по атлетическому многоборью в составе команды Уватского района.
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