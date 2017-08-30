Кузютина вновь третья.

Тюменская дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала бронзу на чемпионате мира, проходящем в эти дни в Будапеште.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального департамента по спорту, на пути к золоту уральскую спортсменку, выступавшую в категории до 52 килограммов, остановила японка Ай Шишиме. До этого Кузютина досрочно выиграла три схватки.

После поражения от представительницы Страны восходящего солнца тюменка попала в "группу утешения". В ней Кузютина сначала одолела француженку Амандин Бушар, а затем в поединке за третье место взяла верх над Джили Коэн из Израиля.

Первое место в итоге заняла обидчица российской дзюдоистки Ай Шишиме, в финале победившая соотечественницу Натсуми Тсонда.

Для Кузютиной нынешняя бронза чемпионата мира стала третьей в карьере, чему тюменка весьма огорчилась: "Я устала быть третьей, я хочу быть первой! Эта бронза – очередное расстройство. Я тренируюсь, постоянно совершенствуюсь. Но допустила ошибку и осталась без золота. И рыдала так же, как сегодняшняя серебряная медалистка. На следующем чемпионате буду злее. С Шишиме я правильно выстроила и провела почти всю встречу, но в конце остановилась и дала возможность сопернице атаковать. Мы с ней боролись на Универсиаде в Казани. Тогда я выиграла. Сегодня – она".

По словам отечественной спортсменки, она не видит повода поздравлять ее с медалью: "Я ехала побеждать, ехала побороться в финале с олимпийской чемпионкой Кельменди и потом стоять на первой ступени пьедестала. Но у меня опять не получилось".

Помимо трех бронзовых медалей ЧМ в копилке 28-летней Натальи Кузютиной имеются бронза Олимпийских игр 2016 года, три золота и два серебра чемпионатов Европы, золото Универсиады и бронза Европейских игр.